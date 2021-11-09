Arkasspor, Avrupa sahnesinde

Erkekler voleybolda bu sezon Türkiye'yi, Avrupa'da CEV Kupası'nda temsil eden Arkasspor, yarın 32'li finaller eleme turu ilk maçında deplasmanda Slovakya ekibi Rieker UJS Komarno ile karşılaşacak. Nitra City Hall'da oynanacak müsabaka saat 22.15'te başlayacak. Karşılaşmayı Maciej Maciejewski (Polonya) ve Zdenek Grabovsky (Çeyka) hakem ikilisi yönetecek.

CEV Kupası'na iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "İlk maçlar hep zor olur ancak 17 Kasım'da İzmir'de oynanacak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı amaçlıyoruz. Slovakya'dan iyi bir sonuçla döneceğimize olan inancımız tam" diye konuştu. Arkas, geçen sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde yer almasına rağmen takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle organizasyonda maç yapamamıştı.