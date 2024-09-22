Arkas Spor Balkan Kupası Finalinde

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın Balkan Kupası finalindeki rakibi Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016 oldu.
Yunanistan'ın Selanik kentindeki organizasyonda B Grubu'nu lider bitiren Arkas Spor'un finaldeki rakibi, ev sahibi Pegasus Polichnis ile Bulgaristan'dan Beroe 2016 arasındaki karşılaşmayla belirlendi.
Pegasus Polichnis'i 27-25, 25-20, 18-25 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup eden Bulgaristan'dan Beroe 2016, finalde Arkas Spor'la oynamaya hak kazandı.
Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'ndaki final karşılaşması, yarın saat 21.00'de başlayacak.
Balkan Kupası'nın birincisi, CEV Challenge Kupası'na katılmaya hak kazanarak, ilk turda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşecek.
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