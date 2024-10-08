Arkas Spor Balkan Kupası'nı Kazandı

Spor

Türk erkek voleybolunda 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak bir ilki başaran Arkas Spor, Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak üst üste 20. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 7, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı 135 maçta 72 galibiyet ve 63 yenilgi yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final'e yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen sezon ligi istediği yerde bitiremediği için Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.

İzmir temsilcisi, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Romanya'dan Steaua Bükreş'i 3-1 ve Sırbistan'dan Radnicki'yi 3-2 yenerek finale kaldı. Final maçında Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupaya uzandı. Bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor, üst üste 20. sezonunda Avrupa'da boy gösterecek.

Avrupa'da aralıksız 20. yılına başlayacak İzmir temsilcisi, dün yaptığı açıklama ile gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer almayacağını ve 1. Lig'de kendi yetiştirdiği gençlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.

CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşen Arkas Spor, ilk maçını yarın İzmir'de, rövanş karşılaşmasını ise 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynayacak.

Avrupa kupaları performansı

Arkas Spor'un mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Sezon Kupa O G M 2005-2006 CEV 3 2 1 2006-2007 Top Teams 4 2 2 2007-2008 Şampiyonlar Ligi 6 2 4 2008-2009 Challenge 8 7 1 2009-2010 CEV 6 5 1 2010-2011 Challenge 12 8 4 2011-2012 Şampiyonlar Ligi 12 8 4 2012-2013 Şampiyonlar Ligi 10 5 5 2013-2014 Şampiyonlar Ligi 6 0 6 2014-2015 CEV 6 4 2 2015-2016 Şampiyonlar Ligi 8 4 4 2016-2017 Şampiyonlar Ligi 10 6 4 2017-2018 Şampiyonlar Ligi 6 0 6 2018-2019 Şampiyonlar Ligi 6 0 6 2019-2020 CEV 6 4 2 2020-2021 Şampiyonlar Ligi 6 0 6 2021-2022 CEV 4 3 1 2022-2023 CEV 4 2 2 2023-2024 CEV 12 10 2 TOPLAM 135 72 63

Kaynak: AA