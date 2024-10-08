Arkas Spor Balkan Kupası'nı Kazandı

Türk erkek voleybolunda 2009'da Challenge Kupası'nı kazanarak bir ilki başaran Arkas Spor, Balkan Kupası'nda birinciliğe ulaşarak üst üste 20. kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı.
Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 9, CEV Kupası'nda 7, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı 135 maçta 72 galibiyet ve 63 yenilgi yaşadı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de Dörtlü Final'e yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, geçen sezon ligi istediği yerde bitiremediği için Balkan Kupası'nda mücadele etme hakkı elde etti.
İzmir temsilcisi, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Balkan Kupası'nda Romanya'dan Steaua Bükreş'i 3-1 ve Sırbistan'dan Radnicki'yi 3-2 yenerek finale kaldı. Final maçında Bulgaristan temsilcisi Beroe 2016'yı 3-0 yenen Arkas Spor, kupaya uzandı. Bu sonuçla CEV Challenge Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanan Arkas Spor, üst üste 20. sezonunda Avrupa'da boy gösterecek.
Avrupa'da aralıksız 20. yılına başlayacak İzmir temsilcisi, dün yaptığı açıklama ile gelecek sezon Efeler Ligi'nde yer almayacağını ve 1. Lig'de kendi yetiştirdiği gençlerle yoluna devam edeceğini açıkladı.
CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşen Arkas Spor, ilk maçını yarın İzmir'de, rövanş karşılaşmasını ise 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da oynayacak.
Avrupa kupaları performansı
Arkas Spor'un mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
|Sezon
|Kupa
|O
|G
|M
|2005-2006
|CEV
|3
|2
|1
|2006-2007
|Top Teams
|4
|2
|2
|2007-2008
|Şampiyonlar Ligi
|6
|2
|4
|2008-2009
|Challenge
|8
|7
|1
|2009-2010
|CEV
|6
|5
|1
|2010-2011
|Challenge
|12
|8
|4
|2011-2012
|Şampiyonlar Ligi
|12
|8
|4
|2012-2013
|Şampiyonlar Ligi
|10
|5
|5
|2013-2014
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|2014-2015
|CEV
|6
|4
|2
|2015-2016
|Şampiyonlar Ligi
|8
|4
|4
|2016-2017
|Şampiyonlar Ligi
|10
|6
|4
|2017-2018
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|2018-2019
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|2019-2020
|CEV
|6
|4
|2
|2020-2021
|Şampiyonlar Ligi
|6
|0
|6
|2021-2022
|CEV
|4
|3
|1
|2022-2023
|CEV
|4
|2
|2
|2023-2024
|CEV
|12
|10
|2
|TOPLAM
|135
|72
|63
Son Dakika › Spor › Arkas Spor Balkan Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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