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Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Spor

Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak

Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İlk maçı kazanan Arkas Spor, seriyi tamamlamayı hedefliyor.

03.04.2024 11:28  Güncelleme: 11:34
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AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İlk maçı İzmir'de 3-1 kazanan Arkas Spor, Bursa ekibini bir kez daha mağlup ederek 5-6 serisine yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Bursa'da kazanarak seriyi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika

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