Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.
Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. İlk maçı İzmir'de 3-1 kazanan Arkas Spor, Bursa ekibini bir kez daha mağlup ederek 5-6 serisine yükselmeyi hedefliyor. Karşılaşmaya dair açıklamalarda bulunan Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Bursa'da kazanarak seriyi tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - İZMİR
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Türkiye Kürek Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenecek Uluslararası Zagreb Yarışları'na katılacak. Yarışlarda büyük, ümit, genç ve yıldız kategorilerinde yer alacak olan Türkiye, 47 sporcu ve 39 ekiple mücadele edecek. Milli sporcuların isimleri de açıklandı.
Ege Üniversitesi DAÇKA, Türkiye Basketbol 2. Ligi play-off son 16 turunun üçüncü müsabakasında Bordo Sportif RS'yi 73-67 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Güneydoğu ekibi, ligin düşme hattına demir attı ve 17. sırada yer alıyor. Ayrıca, 5 oyuncu kart sınırında bulunuyor ve sakatlığı devam eden bir oyuncusu bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk defa üst üste dört galibiyet aldı. Alanyaspor, son haftalardaki çıkışını sürdürerek puanını 42'ye çıkardı. Takım, Galatasaray maçıyla galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana'ya yaptığı aile ziyareti sırasında tatlıcı Zeynep Geyik'in dükkanında künefe ve Adana Bombası yedi. Eğribayat, yediği lezzetlere hayran kaldığını belirtirken, Zeynep Geyik ise futbolcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Türkiye ve Balkan şampiyonu milli atlet Pelinsu Şahin, Avrupa şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Şahin, farklı yaş kategorilerinde 6 kez Türkiye şampiyonluğu ve 2022 Balkan Şampiyonası'nda 1500 ve 3000 metre engellide şampiyonluk yaşadı. Şahin'in hedefi, 2028 Olimpiyatları'nda koşmak ve Avrupa şampiyonluğunu elde etmek.
Down sendromlu milli sporcu Musa Alan, Trisome Oyunları ve Avrupa Down Sendromlular Judo Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyaları korumak için çalışmalarına devam ediyor. 19 yaşındaki sporcu, hırslı ve yetenekli bir judocu olarak antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdürüyor. Alan'ın antrenörü Sevgi Fideli, onun normal bireyler gibi antrenman yapabildiğini ve her yarışmada büyük bir farkla şampiyon olduğunu belirtiyor.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe ile 6. sıradan play-off'lara kalan ÇBK Mersin, finalde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son 3 sezonda üst üste final oynama başarısı gösterirken, Mersin ekibi ise 4. kez finalde yer alacak. İki takım aynı zamanda Euroleague yarı finalinde de karşılaşacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun son 2 haftasına girilirken, play-off ve play-in'e kalma yarışında büyük bir çekişme yaşanıyor.
Türkiye Liseler Arası Gençler A Kadın Futbol Türkiye Şampiyonası'nın şampiyonu olan Gaziantep Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Futbol Takımı, Çin'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Takımın sorumlusu Uğur Alkan, hedeflerinin Gaziantep'e hak ettiği başarıyı kazandırmak olduğunu belirtti.
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