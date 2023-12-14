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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Çekya ekibini yendi - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Çekya ekibini yendi

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Çekya'nın CEZ Karlovarsko ekibini 3-1 yendi. Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Arkas Spor, CEV Kupası\'nda Çekya ekibini yendi
14.12.2023 - 21:05,  Güncelleme: 21:06
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Fuad Aghayev (Azerbaycan), Rossella Piana (İtalya)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Efe Mandıracı, Kartev ( Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Ulaş Onur Topbaşlı, Hoag)

CEZ Karlovarsko: Marelic, Carmody, Lamanec, Ihnat, Kock, Keemink (Pfeffer, Oliver, Pastrnak, Kasan)

Setler: 25-21, 25-22, 19-25, 25-22

Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Çekya'nın CEZ Karlovarsko ekibini 3-1 yendi.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynanacak.

Kaynak: AA
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