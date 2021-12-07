Arkas Spor, CEV Kupası'nda Spor Toto karşısında tur arayacak

Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı finaller turu rövanş maçında iki Türk temsilcisi Arkas Spor ile Spor Toto yarın Ankara'da karşılaşacak.

TVF Başkent Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak Spor Toto- Arkas Spor maçında hakemler Litvanya'dan Sergej Rodin ve Yunanistan'dan Emmanouil Georgiadis görev yapacak.

İlk karşılaşmayı 3-2 kazanan Arkas Spor, yarın da müsabakadan galip gelmesi halinde adını bir üst tura yazdıracak. Spor Toto'nun 3-0 ve 3-1'lik galibiyetlerinde Ankara temsilcisi tur vizesi alacak. Müsabaka 3-2 Spor Toto'nun üstünlüğüyle tamamlanması durumunda ise turu geçecek ekip altın setin ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında 119. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 118 müsabakada 60 galibiyet ve 58 yenilgi (6'sı hükmen) aldı.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de yendikleri rakiplerini Ankara'da da mağlup ederek bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini belirtti. Ankara'da skor fark etmeksizin galibiyetlerinin halinde tur atlayan taraf olacaklarını hatırlatan Özden, "İlk maçta elde ettiğimiz avantajı iyi kullanarak maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.