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Arkas Spor, Cizre Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor - Son Dakika
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Arkas Spor, Cizre Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor

Efeler Ligi'nde 7. sırada yer alan Arkas Spor, lider Halkbank'a yenildikten sonra Cizre Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir temsilcisi, rakibini daha önce evinde yendiği gibi bir kez daha mağlup etmek istiyor.

Arkas Spor, Cizre Belediyespor deplasmanında galibiyet arıyor
25.01.2024 - 11:07,
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Efeler Ligi'nde son olarak evinde lider Halkbank'a 3-2 yenilerek 7'nci sırada yer bulan Arkas Spor yarın deplasmanda 8'inci basamaktaki Cizre Belediyespor'la karşılaşacak. Cizre 1500 Kişilik Spor Salonu'nda oynanacak 17'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini bir kez daha dize getirmeyi hedefliyor. Zorlu deplasmandan İzmir'e galibiyetle dönmek istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Ligin ilk yarısında evimizde yenmeyi başardığımız rakibimizi bir kez daha mağlup etmek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam" dedi.

Kaynak: DHA
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