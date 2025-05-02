EFELER Ligi'nden çekilme kararı alıp önümüzdeki sezon altyapısından yetişen gençleriyle 1'inci Lig'de boy göstermeye hazırlanan Arkas Spor'da orta oyuncu Emir Kaan Öztürk, İzmir temsilcisinden ayrıldı. Önceki sezon Galatasaray'dan transfer edilip, son 2 sezonda mavi-beyazlı formayı terleten 25 yaşındaki voleybolcu Bursa Büyükşehir Belediyespor'la anlaştı. Öte yandan 40 yaşındaki Alman pasör çaprazı Georg Grozer de sosyal medya hesabından veda mesajı paylaşarak İzmir temsilcisinde unutamayacağı bir deneyim yaşadığını dile getirdi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?