Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Arkas Spor: Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Can Koç, Gökçen Yüksel, Ertuğrul Gazi Metin (Zenger, Abdulsamet Yalçın, Melih Sıratça, Ulaş Onur Topbaşlı)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Leonardo, Hakan Polat, Enis Ali Ay, Masliev, Egecan Avcıl, Burhan Zorluer (Ali İhsan Heper, Ozan Ataseven, Umut Durur, Berkay Yavuz, Berkun Eser Üstündağ, Mitrasinovic, Ali Eren Öztürk)
Setler: 25-12, 25-23, 25-17
Süre: 80 dakika (22, 30, 28)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 10. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor'dan 3-0'lık Zafer - Son Dakika
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