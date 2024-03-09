Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Canham, Burutay Subaşı, Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin ( Ahmet Karataş, Ulaş Onur Topbaşlı)
Develi Belediyespor: Yasin Aydın, Egecan Avcıl, Abreu, Nikitin, Kemal Kayhan, Kolodinsky (Metin Durmuş, Burak Çevik)
Setler: 26-24, 25-22, 25-21
Süre: 78 dakika (28, 26, 25)
AXA Sigorta Efeler Ligi 24. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Develi Belediyespor'u 3-0 Yendi - Son Dakika
Aliağaspor FK, TFF 3. Lig'in 23. haftasında sahasında Artvin Hopaspor'u 2-0 yenerek namağlup unvanını korudu.
Nazilli Bölge Şampiyonası'nda birinci olan Buharkent Belediyespor U16 takımı kupasına kavuşurken, Belediye Başkanı Mehmet Erol, sporcuları tebrik etti.
Bursaspor, Serik Belediyespor maçı öncesi yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Deniz, kum, güneş demeden kilo vermek isteyenler için hazırlanan en iyi spor ve diyet uygulamaları listesi 2024 yılına spor ile girmek isteyenlere rehberlik ediyor. Evde veya spor salonunda doğru şekilde spor yapmanızı sağlayacak uygulamalar, hareketleri ekipman olmadan nasıl yapacağınızı gösteriyor ve kalori hesabı yapmanıza yardımcı oluyor. Ancak diyet listeleri kişiye özel olmalı ve uzman tarafından hazırlanmalıdır. Listede yer alan uygulamalar arasında Home Workout, 7 Minute Workout, 30 Day Fitness Challenge, Plank Workout ve Pro Fitness bulunuyor.
TFF 3. Lig 2. Grup 23. haftasında Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediye 2-0'lık skorla mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki maç 2-2 berabere sonuçlandı. Karşılaşmada Cikalleshi'nin attığı 2 golüne karşılık Yusuf Erdoğan ve Balotelli'nin golleriyle Adana Demirspor beraberliği yakaladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?