Arkas Spor Fenerbahçe'yi Eşitlemek İstiyor - Son Dakika
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Arkas Spor Fenerbahçe'yi Eşitlemek İstiyor

Arkas Spor Fenerbahçe\'yi Eşitlemek İstiyor

Arkas Spor, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada kazanarak seriyi 1-1'e getirmeyi hedefliyor.

26.04.2025 12:33
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Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın iç sahada oynayacağı maçta rakibini mağlup ederek serideki durumu eşitlemeyi hedefliyor.

Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Arkas Spor, yarın evinde rakibiyle ikinci randevuya çıkacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Tuncay Kandemir, Hakkı Demiralay hakem ikilisi yönetecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Takımlarına güvendiklerini ifade eden Özden, " İstanbul'daki ilk maçta geriye düştüğümüz seriyi İzmir'de seyircimiz önünde eşitlemek istiyoruz. Takımımızın gücünü ve onların neler yapabileceklerini çok iyi biliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Zorlu karşılaşmanın biletleri 110 TL'den satışa sunuldu.

Öte yandan Arkas Spor'un maçı kazanması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak. Serinin galibi sezonu üçüncü, mağlup olan takım ise sezonu dördüncü sırada tamamlayacak. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor Fenerbahçe'yi Eşitlemek İstiyor - Son Dakika

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