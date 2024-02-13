Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta\'yı mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)
Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)
Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
Süre: 110 dakika (27, 33, 26, 24)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek flnalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, Dörtlü Finale yükseldi.
Arkas Spor, yarı finalde bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Özerman'dan geriye, 2022 kasım ayında Haberler.com'dan Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda "Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar." ifadeleri hafızalarda kaldı.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
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