Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi - Son Dakika
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Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi

Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta\'yı mağlup ederek Dörtlü Finale yükseldi

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yenerek Dörtlü Finale yükseldi. Arkas Spor, yarı finalde Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.

13.02.2024 17:17  Güncelleme: 17:18
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Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu

Arkas Spor: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Grozer, Burutay Subaşı ( Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Ulaş Onur Topbaşlı)

Galatasaray HDI Sigorta: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet Tümer, Hadrava, Burak Güngör, Oğuzhan Karasu (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı)

Setler: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17

Süre: 110 dakika (27, 33, 26, 24)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek flnalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Arkas Spor, Dörtlü Finale yükseldi.

Arkas Spor, yarı finalde bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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