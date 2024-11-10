Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Serap Kuka
Galatasaray HDI Sigorta: Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi, Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Muzaffer Yönet, Ahmet Tümer, Aykut Acar)
Arkas Spor: Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Burutay Subaşı, Burakhan Tosun, Grozer, Gökçen Yüksel, (Zenger, Onur Topbaşlı, Melih Sıratca, Can Koç)
Setler: 24-26, 25-21, 23-25, 20-25
Süre: 124 dakika (36, 27, 32, 29)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 7. haftasında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor Galatasaray'ı 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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