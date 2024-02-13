Arkas Spor, Galatasaray\'ı mağlup ederek Dörtlü Final\'e yükseldi

İZMİR, -
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Sadettin Deneri, Eyüpcan Kayışoğlu
ARKAS SPOR: Kartev, Ulaş Kıyak, Efe, Ertuğrul Gazi, Grozer, Burutay, Ahmet, Ulaş Onur Topbaşlı, Halil İbrahim
GALATASARAY: Zimmermann, Mijailovic, Ahmet, Hadrava, Burak, Oğuzhan, Beytullah, Muzaffer, Onur
SETLER: 24-26, 29-27, 25-20, 25-17
SÜRE: 110 dakika (27, 33, 26, 24)
Erkekler Kupa Voley Çeyrek Final mücadelesinde Arkas Spor evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederek adını Dörtlü Final'e yazdırdı. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 24-26, 29-27, 25-20 ve 25-17'lik skorlarla sona erdi. Arkas Spor'un yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Ziraat Bankkart-Spor Toto maçının galibi olacak. Dörtlü Final, federasyon tarafından belirlenecek bir ilde gerçekleşecek.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 67 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı konteynerinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri, Best Model of Turkey Kurucu Başkanı ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman, kanser tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, 2022 yılında Haberler.com'un stüdyosuna konuk olmuş ve 'Ailem hiçbir zaman 'Seninle iftihar ediyoruz' demedi, mesleğimi yakıştıramadılar.' sözleriyle hafızalarda yer edinmişti.
Best Model of Turkey Kurucu Başkanı, prodüktör, organizatör ve menajer Erkan Özerman hayatını kaybetti.
Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi Eryaman Stadyumu'ndaki zemin sorunu nedeniyle maçın başka bir stadyumda oynanması için TFF'ye başvuruda bulundu. TFF'nin çim denetleyicileri incelemelerde bulundu ve raporlarını sundu. Maçın Eryaman Stadyumu'nda oynanıp oynanmayacağı yarın açıklanacak.
ABD'de yıllık enflasyon Ocak ayında yüzde 3.1'e inmesine rağmen, yüzde 2.9 olan tahminlerin üzerinde geldi. Aylık enflasyon ise yüzde 0.3'e yükselerek, piyasa tahminlerini yanılttı. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yüzde 0.4'e yükselerek tahminleri aştı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması yaşandı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen olay korku filmlerini aratmadı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde özel bir firmanın faaliyet gösterdiği altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 9 işçiye ulaşılamadığını söyledi. AFAD, olay bölgesine 9 ilden arama kurtarma ekipleri sevk etti.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Galatasaray'ı mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?