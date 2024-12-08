İZMİR,
SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Mümin Şalvarlılar
ARKAS SPOR: Ertuğrul Gazi, Carisio, Burutay, Burakhan, Grozer, Zenger, Melih, Ulaş Onur
HALKBANK: Kooy, Sercan Yüksel, Sotola, Mirza, Mert, Kupono Maa, Volkan, İzzet, Yiğit Hamza, Oğulcan, Yunus Emre
SETLER: 25-22, 25-22, 25-20
SÜRE: 83 dakika (29, 29, 25)
EFELER Ligi 12'nci hafta mücadelesinde Arkas Spor, evinde lider Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-22 ve 25-20'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi 11'inci maçında 7'nci galibiyetini alıp 4'üncü sıradaki yerini korurken, Başkent temsilcisi liderlik koltuğunu Ziraat Bankkart'a kaptırıp 2'nci basamağa geriledi.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Halkbank'ı 3-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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