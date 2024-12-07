Arkas Spor, Halkbank ile karşılaşıyor

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Efeler Ligi'nin 12. haftasında Arkas Spor, yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nin 12. haftasında yarın Halkbank ile karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Voleybol Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyetle 4. basamakta yer alıyor. Konuk ekip Halkbank ise oynadığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. İzmir ekibi, bu zorlu müsabakada rakibini mağlup ederek arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Ankara ekibini yenerek 2024 yılının İzmir'deki son maçından mutlu ayrılmak istediklerini belirten Özden, "Tüm taraftarlarımızı bu önemli maça davet ediyoruz. Takımımızın formu oldukça iyi ve motivasyonu da yüksek. Kazanacağımıza inanıyoruz" dedi. - İZMİR