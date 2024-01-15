 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arkas Spor, iç sahada üst üste 3 maç kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Arkas Spor, iç sahada üst üste 3 maç kazandı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkas Spor, Türşad, Bigadiç Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ı iç sahada mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi elde etti. Toplamda 8 galibiyete ulaşan takım, ligde 6. sıraya yükseldi. Önümüzdeki hafta Halkbank'ı ağırlayacak olan Arkas Spor, hem iç sahadaki 4. galibiyetini elde etmeyi hem de üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Arkas Spor, iç sahada üst üste 3 maç kazandı
15.01.2024 - 13:14,  Güncelleme: 13:17
Abone Ol

Evinde oynadığı son üç maçında Türşad, Bigadiç Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ı mağlup eden Arkas Spor, iç sahada 3 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, evinde gösterdiği performansla dikkatleri çekmeye devam ediyor. Son üç iç saha maçında Türşad, Bigadiç Belediyespor ve Ziraat Bankkart'ı konuk eden İzmir ekibi, rakiplerini hatasız geçerek 3 maçlık galibiyet serisine imza attı. Böylece toplam 8 galibiyete ulaşan Arkas Spor, ligde 6. sıraya kadar yükselmeyi başardı.

Öte yandan Efeler Ligi'nde gelecek hafta oynanacak müsabakada Halkbank'ı ağırlayacak olan Arkas Spor, rakibini mağlup ederek hem iç sahadaki üst üste 4. galibiyetini elde etmeyi hedeflerken hem de ligde üst sıralara çıkmayı istiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Arkas Spor, Halkbank, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Arkas Spor, iç sahada üst üste 3 maç kazandı - Son Dakika


13:50
Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
13:50 Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam ediliyor
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:10:48. #1.11#
SON DAKİKA: Arkas Spor, iç sahada üst üste 3 maç kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement