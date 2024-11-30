Arkas Spor, İstanbul Gençlikspor ile Deplasmanda Mücadele Edecek

Spor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 11. haftasında Arkas Spor, yarın deplasmanda İstanbul Gençlikspor'la karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, İstanbul'dan galibiyetle dönmek istediklerini belirterek, "Takımımıza güveniyoruz ve İstanbul Gençlik'i mağlup ederek yükselişimizi sürdüreceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanacak İstanbul Gençlikspor-Arkas Spor maçı yarın saat 14.00'te başlayacak.