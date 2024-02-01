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Arkas Spor, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu - Son Dakika
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Arkas Spor, Olympiakos'a deplasmanda mağlup oldu

Arkas Spor, Olympiakos\'a deplasmanda mağlup oldu

Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Melina Merkouri'de oynanan karşılaşmada Olympiakos; 26-24, 21-25, 27-25, 23-25 ve 15-7'lik setlerle galip geldi. Karşılaşmanın rövanşı, 7 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

01.02.2024 00:41
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Voleybol Erkekler CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, Yunanistan'ın Olympiakos takımına deplasmanda 3-2 mağlup oldu.

Melina Merkouri'de oynanan karşılaşmada Olympiakos; 26-24, 21-25, 27-25, 23-25 ve 15-7'lik setlerle galip geldi.

Karşılaşmanın rövanşı, 7 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Kaynak: AA

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