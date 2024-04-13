Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off beşincilik mücadelesinde 1-0 geride bulunan Arkas Spor, yarın Spor Toto'ya konuk olacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Spor Toto'nun kazanması halinde beşincilik Ankara ekibinin olacak.
Müsabakadan Arkas Spor'un galip ayrılması durumunda serinin 3. ve son maçı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, beşincilik için seriyi son maça taşımak istediklerini belirterek, "Ankara'dan galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Arkas Spor, Spor Toto deplasmanında beşincilik için mücadele edecek - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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