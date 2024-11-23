Arkas Spor TÜRŞAD'la Karşılaşıyor

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SMS Grup Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanan Arkas Spor, 9. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda TÜRŞAD'la karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde son maçlardaki başarılı sonuçlarına yarın da devam etmek istediklerini belirtti.

Son 4 müsabakada Ziraat Bankkart, Spor Toto, Galatasaray HDI Sigorta ve On Hotels Alanya Belediyespor'u mağlup ettiklerini hatırlatan Özden, "Bu galibiyetlerle ne kadar formda olduğumuzu gösterdik. TÜRŞAD'ı da yenerek yolumuza kayıpsız devam etmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu deplasmanda kazanacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis Adilcevaz Spor Salonu'ndaki TÜRŞAD-Arkas Spor maçı, yarın saat 13.00'te başlayacak.