Arkas Spor, üçüncülük mücadelesini İstanbul'a taşımak istiyor - Son Dakika

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off üçüncülük mücadelesinin ikinci maçında yarın Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında seride 1-0 geride olduklarını hatırlattı. Ancak taraftarlarının da desteğiyle seride eşitliği sağlamak istediklerini belirten Özden, "Fenerbahçe HDI Sigorta'yı mağlup ederek seriyi üçüncü ve son maça taşımayı hedefliyoruz. İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta mücadelesi yarın saat 15.00'te Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakadan galip ayrılması halinde ligi 3. sırada tamamlayacak. Karşılaşmayı Arkas Spor'un kazanması halinde ise serinin 3. ve son maçı 5 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.