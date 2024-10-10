Arkas Spor'un CEV Kupası Kabusu

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CEV Challenge Kupası 32'li Finaller Turu ilk maçında evinde Finlandiya temsilcisi Akaa Volley'e 3-1 mağlup olan Arkas Spor, turu geçme şansını zora soktu. Rakibi ile 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da rövanş maçına çıkacak İzmir ekibi karşılaşmayı önce 3-0 ya da 3-1 kazanıp, hemen ardından oynanacak altın seti de alarak bir üst tura yükselmeye çalışacak. Yeni sezon öncesi Balkan Kupası ve Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak moral bulan mavi-beyazlılar, yönetimin 2025-26 sezonunda takımın Efeler Ligi'nden çekilip, gençlerle 1'inci Lig'de mücadele edeceğini açıklamasının ardından geçen hafta ligdeki ilk maçında Altekma'ya 3-2 mağlup olmuştu.