Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika
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Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı Deplasmanda Yendi

Arkas Spor, Ziraat Bankkart\'ı Deplasmanda Yendi

Arkas Spor, Efeler Ligi'ndeki ilk galibiyetini Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-0 yenerek elde etti. Üst üste kaybedilen üç maçın ardından gelen bu zafer, İzmir ekibi için büyük bir sevinç kaynağı oldu.

31.10.2024 14:07  Güncelleme: 14:10
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Efeler Ligi'nde oynadığı ilk 3 maçını kaybeden Arkas Spor, deplasmanda karşılaştığı Ziraat Bankkart'ı 3-0'lık skorla yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Ligdeki ilk üç maçında Altekma ile Cizre Belediyespor'a 3-2, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a ise 3-1 kaybederek sezona kötü bir giriş yapan İzmir ekibi, bu kötü gidişatı Ziraat Bankkart'ı deplasmanında sonlandırdı. Rakibine ilk sayıdan itibaren üstünlük kuran ve oyunun hakimiyetini eline alan İzmir temsilcisi, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada 23-25, 14-25 ve 21-25'lik setlerle sahadan üstün taraf olarak ayrılmayı başarırken, ilk galibiyetine imza atarak büyük bir sevinç yaşadı. Bu sezon CEV Challenge Kupası ve ligde oynadığı 5 mücadelede rakiplerine üstünlük kuramayan lacivert-beyazlılar, kötü gidişe Ankara temsilcisi karşısında sonlandırmayı başardı.

Öte yandan Arkas Spor, pazar günü İzmir Atatürk Spor Salonu'nda liderlik mücadelesi Spor Toto'yu konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Arkas Spor, Ziraat Bankkart'ı Deplasmanda Yendi - Son Dakika

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