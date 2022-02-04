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Arkasspor, Galatasaray sınavında - Son Dakika

Arkasspor, Galatasaray sınavında

04.02.2022 10:49
Arkasspor, Galatasaray sınavında

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta derbide Altekma'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini elde eden Arkasspor, yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde geçen hafta derbide Altekma'yı 3-1 mağlup ederek üst üste 5'inci galibiyetini elde eden Arkasspor, yarın evinde Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ligde 36 puanla 3'üncü sıraya yükselen Arkasspor, 31 puanı bulunan 5'inci basamaktaki rakibini yenerek 6'da 6 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 3-2 kazanmıştı. Bu arada Arkasspor'un geçen hafta Galatasaray'dan kadrosuna kattığı smaçör Buratay Subaşı, eski takımına rakip olacak.


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Galatasaray, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Arkasspor, Galatasaray sınavında - Son Dakika Spor


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