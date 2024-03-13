Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor\'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yendi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Armada Praxis Yalakavak, maçı 34-17 kazandı.
Armada Praxis Yalakavak, 16 maçında 13. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Aksaray Belediyespor ise 17. maçında 16. yenilgisini aldı ve 2 puanda kaldı.
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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağını duyurdu. TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile canlı yayınlanan maç sayısı 10'a çıkarıldı. Ücretsiz olarak yayınlanacak maçlar da açıklandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, İstanbul'un Avrupa şampiyonalarına hazırlanan bir şehir olacağını belirterek, tesisleşme çalışmalarının artırılacağını ve mahalle bahçelerinde çocukların spor yapacağını söyledi. Kurum, ayrıca İstanbul'un olimpik bir şehir olması için 2036 hedefini belirlediklerini ifade etti.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdürdü. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda mavi-lacivertliler, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ile Joshua King antrenmana katılmazken, Leonardo Bonucci takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında evinde oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, istasyon çalışması, taktik ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kasımpaşa Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, 39 ilçede spor tesislerinin sayısını artırmak için çalışmalar yapacaklarını belirtti. Kurum, Kasımpaşa'nın başarılı çalışmalar yapan bir kulüp olduğunu ve diğer kulüplerle koordineli bir şekilde çalışmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'un her alanda olimpiyatlara hazırlanan bir şehir olması için mahalle bahçelerinde spor tesislerinin artırılacağını söyledi.
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