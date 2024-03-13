Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor\'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek 13. galibiyetini aldı. Aksaray Belediyespor ise 16. yenilgisini yaşadı ve 2 puanda kaldı.

13.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:38
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 18. haftasının son maçında Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yendi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-11 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Armada Praxis Yalakavak, maçı 34-17 kazandı.

Armada Praxis Yalakavak, 16 maçında 13. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Aksaray Belediyespor ise 17. maçında 16. yenilgisini aldı ve 2 puanda kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Armada Praxis Yalıkavak, Aksaray Belediyespor'u 34-17 yenerek galibiyet serisini sürdürdü - Son Dakika

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