Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Kupası\'nda çeyrek finale yükseldi

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Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi'ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale yükseldi.
Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçının ilk yarısını 14-8 önde kapatan Yalıkavak, karşılaşmadan 36-23 skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı da Yalıkavak, 23-27 kazanmıştı. - İSTANBUL
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