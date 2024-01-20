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Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi'ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak, çeyrek finale yükseldi. Yalıkavak, Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçı 36-23 skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Armada Praxis Yalıkavak, EHF Kadınlar Avrupa Kupası\'nda çeyrek finale yükseldi
20.01.2024 - 20:15,
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Hentbolda EHF Kadınlar Avrupa Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyesi'ni eleyen Armada Praxis Yalıkavak çeyrek finale yükseldi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan rövanş maçının ilk yarısını 14-8 önde kapatan Yalıkavak, karşılaşmadan 36-23 skorla galip gelerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı da Yalıkavak, 23-27 kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Yenimahalle Belediyesi, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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