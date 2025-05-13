Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ilk maçında Armada Praxis Yalıkavak, Adasokağı'nı 26-25 yendi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı 16-16 eşitlikte tamamlandı.
İkinci yarıda da çekişmenin yaşandığı karşılaşmayı Armada Praxis Yalıkavak, 26-25 kazandı.
Seride ikinci maç 16 Mayıs'ta yine aynı salonda oynanacak.
Beş maç üzerinden yapılacak final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Armada Praxis Yalıkavak, Final Serisine Galibiyetle Başladı - Son Dakika
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