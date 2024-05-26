Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Ligini Şampiyon Tamamladı - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Ligini Şampiyon Tamamladı

Armada Praxis Yalıkavak Hentbol Kadınlar Süper Ligini Şampiyon Tamamladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, düzenlenen törenle kupasını aldı. Yenimahalle Belediyespor ise ikinci sırada yer aldı. Törenin ardından THF Başkanı Uğur Kılıç, şampiyon takımı ve diğer takımları tebrik etti.

26.05.2024 16:05
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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Yenimahalle'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen ödül töreninde ligi ikinci sırada bitiren Yenimahalle Belediyespor oyuncularının madalyalarını, Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

Şampiyon Armada Praxis Yalıkavak oyuncularının madalyaları ile kupasını, THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan THF Başkanı Kılıç, "Bu uzun lig maratonunu şampiyon olarak tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ı kutluyorum. Gayet genç bir kadroyla finale çıkma başarısını gösteren Yenimahalle Belediyespor'u da kutluyorum. Emeği geçen bütün teknik ekibi, sporcuları, ailelerini, sponsorlarımızı, yöneticileri tebrik ediyorum. Avrupa kupalarına gitmeye hak kazanan bütün takımlarımıza da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Uğur Kılıç, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

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