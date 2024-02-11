Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı - Son Dakika
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Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor'u yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı

Armada Praxis Yalıkavak, Üsküdar Belediyespor\'u yenerek Dörtlü Final\'e adını yazdırdı

Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Armada Praxis Yalıkavak, ilk maçta 38-32 kazandığı rövanşta da Üsküdar Belediyespor'u 36-30 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi. Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak 20-19 önde tamamladı ve ikinci devrede de üstünlüğünü sürdürerek galip geldi. Bu sonuçla Armada Praxis Yalıkavak, Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

11.02.2024 15:35
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Hentbolda HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Armada Praxis Yalıkavak, 38-32 kazandığı ilk maçın rövanşında Üsküdar Belediyespor'u 36-30 yenerek Dörtlü Final'e adını yazdırdı.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Armada Praxis Yalıkavak, 20-19 önde tamamladı.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren Armada Praxis Yalıkavak, karşılaşmadan 36-30 galip ayrıldı.

Armada Praxis Yalıkavak, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'e yükselen ilk takım oldu.

Kaynak: AA

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