Arnavutluk ile Hırvatistan EURO 2024'te Berabere Kaldı - Son Dakika
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Arnavutluk ile Hırvatistan EURO 2024'te Berabere Kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ikinci maçında Arnavutluk ile Hırvatistan, Hamburg'da karşı karşıya geldi. Maç 2-2 berabere sonuçlandı.

19.06.2024 18:07
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ikinci maçında Arnavutluk ile Hırvatistan, 2-2 berabere kaldı.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ikinci haftasında B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk, Hamburg'da bulunan Volksparkstadion'da karşı karşıya geldi. Fransız hakem François Letexier'in düdük çaldığı müsabakada Arnavutluk, Qazim Laçi'nin 11. dakikada kale sahasında kafayla attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. İkinci yarının büyük bir bölümünde oyun hakimiyetini elinde tutan Hırvatistan, 74. dakikada Andrej Kramaric'in ceza sahası içinden kaydettiği golle eşitliği sağladı. Rakip kaleye hücumlarını sürdüren Hırvatlar, 76. dakikada bu kez Klaus Gjasula'nın kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. 90+5. dakikada ise Arnavutluk, Klaus Gjasula'nın kaydettiği golle tekrar beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Hırvatistan ile Arnavutluk sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Öte yandan Arnavutluk'ta Sivasspor forması giyen forvet oyuncusu Rey Manaj, müsabakaya ilk 11'de başlarken, 85 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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