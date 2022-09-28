Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası - Son Dakika
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Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası

28.09.2022 21:46
Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 5 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre organizasyona, 4 sıklette yapılan müsabakalarla devam edildi.

Milli tekvandocular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Kadınlar 57 kiloda Özge Özbey altın madalya kazandı. Kadınlar +73 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar gümüş, aynı kiloda Ayselnur Sağlık ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 74 kiloda Cemil Tarık Altıngöz gümüş, aynı kiloda Kadir Şantaş ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın üçüncü gününde 4 sıklette müsabakalar yapılacak.

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Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası - Son Dakika

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