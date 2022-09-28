Milli tekvandocular, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti.

Erdoğan: ABD'nin Sisam'a, Midilli'ye bu kadar araç göndermesi kabul edilebilir değil (2)

Kaynak: AA

Türkiye, Tiran, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası - Son Dakika

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