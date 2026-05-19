Arsenal 22 Yıl Sonra Şampiyon!

İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'nin puan kaybetmesiyle 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi.
Ligin 37. hafta mücadelesinde Bournemouth'a konuk olan Manchester City, Eli Junior Kroupi ve Erling Haaland'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1 berabere ayrıldı.
Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, 89. dakikada oyuna girdi.
Bitime 1 hafta kala Manchester City ile puan farkını 4'e çıkaran Arsenal, 2003-04 sezonundan bu yana ilk şampiyonluğuna ulaştı.
İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetimindeki başkent temsilcisi, toplamda 14. lig şampiyonluğunu kazandı.
