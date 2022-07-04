Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı - Son Dakika
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Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı

04.07.2022 11:08
Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı

Yeni sezon öncesinde iddialı bir takım kurmak isteyen Arsenal, yeni golcüsüne kavuştu. Erling Haaland'ı renklerine bağlayan City'nin forveti Gabriel Jesus yeni sezonda Arsenal forması giyecek.

Günlerdir beklenen transfer resmen gerçekleşti. Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer resmi hesaptan video ile açıklandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Arsenal'ın yeni '9 numarası' Gabriel Jesus oldu. Brezilyalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı. Arsenal bu transfer için Manchester City'e 45 milyon sterlin ödeyecek.

Arsenal yeni golcüsünü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus ile sözleşme imzalandı

24 GOLE DİREKT KATKI

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Manchester City formasıyla 41 maçta 13 gol, 11 asist ile oynadı. Gabriel Jesus 2016 yılında Palmeiras'tan, İngiliz devi Manchester City'e transfer olmuştu.

Arsenal yeni golcüsünü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus ile sözleşme imzalandı
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SON DAKİKA: Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı - Son Dakika
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