Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı

Günlerdir beklenen transfer resmen gerçekleşti. Arsenal, Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer resmi hesaptan video ile açıklandı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Arsenal'ın yeni '9 numarası' Gabriel Jesus oldu. Brezilyalı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzalandı. Arsenal bu transfer için Manchester City'e 45 milyon sterlin ödeyecek.

24 GOLE DİREKT KATKI

25 yaşındaki Brezilyalı yıldız geçen sezon Manchester City formasıyla 41 maçta 13 gol, 11 asist ile oynadı. Gabriel Jesus 2016 yılında Palmeiras'tan, İngiliz devi Manchester City'e transfer olmuştu.