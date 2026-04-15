Arsenal ilk maçta aldığı avantajlı skorla turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Arsenal ile Sporting karşı karşıya geldi. Portekiz'deki ilk maçın rövanşında Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede golsüz eşitlikle sonuçlandı.

ARSENAL İLK MAÇTAKİ AVANTAJLI SKORLA TURLADI

Mücadelede her iki takım da zaman zaman etkili olurken, maçta gol sesi çıkmadı. İlk maçı 1-0 kazanan Arsenal, iki maç sonunda rakibine toplam skorda 1-0 üstünlük sağlayarak üst tura çıktı.

YARI FİNALDE RAKİP ATLETICO MADRID

Bu sonuçla birlikte Arsenal, yarı finalde Barcelona'yı turnuva dışına iten Diego Simeone yönetimindeki İspanyol devi Atletico Madrid ile eşleşti.