Arsenal\'in yıldızı sezonu kapattı

Premier Lig devi Arsenal'e takımın yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.
Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 34 maçta forma giyen Havertz, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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