Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı - Son Dakika
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Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı

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Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Dubai'deki antrenman kampında sakatlanan Havertz, sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

15.02.2025 16:25
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Premier Lig devi Arsenal'e takımın yıldız oyuncusundan kötü bir haber geldi.

SEZONU KAPATTI

Arsenal'in Alman yıldızı Kai Havertz, takımın Dubai'deki antrenman kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Arka adalesinden sakatlandığı açıklanan 25 yaşındaki Alman hücum oyuncusu, sezonun kalanında forma giyemeyecek.

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Arsenal formasıyla toplamda 34 maçta forma giyen Havertz, söz konusu karşılaşmalarda 15 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı
Arsenal\'in yıldızı sezonu kapattı

Arsenal FC, Dubai, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arsenal'in yıldızı sezonu kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Türk:
    artık büyük Fenerbahçeliyim. İngiliz takımları Arsenal Liverpool haberlerine karşı korkum mutuszluğum 8 yeme utancım kalmadı. Bıraktım değiştirdim rahatladım :)))) 11 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Geçmiş Olsun 4 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Darısı En Nesyrinin başına. 3 1 Yanıtla
  • Türk:
    vatan millet şerf meselesi olması gerekirken telliavive yenildiğimiz 8taslı olmaktan utanıyorum ve artık desteklemiyorum. gese zaten adil değil. Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) 2 0 Yanıtla
  • AlexArda:
    oe zekazız ferat sayı saymayı da mı bilmiyon. az 6sye 4 tane zapladı, 8taşa da 8 tane zapladılar... 6s 4 köşe, 8taş 8 köşe oldu ahahahahahhaha 1 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ender ne oldu nesridenmi korktun boşsaraylı az alkmar nasıl sapladı ama 5 tane :)) 0 0 Yanıtla
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