Arsenal, lig sonuncusu Wolverhampton\'a karşı 90+4\'te kabusu yaşadı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında lig sonuncusu Wolverhampton ile lider Arsenal karşı karşıya geldi. Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

ARSENAL'E 90+4 KABUSU

Arsenal'in golleri 5. dakikada Bukayo Saka ve 56. dakikada Piero Hincapie'den gelirken, Wolverhampton'ın golleri ise 61. dakikada Hugo Buena ve 90+4'ncü dakikada Riccardo Calafiori'den (K.K) geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 58 yaparak maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester City ile arasındaki puan farkını beşe yükseltti. Wolverhampton ise 10 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Wolverhampton, Crystal Palace deplasmanına gidecek. Arsenal, ezeli rakibi Tottenham ile deplasmanda karşılaşacak.