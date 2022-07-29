Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti - Son Dakika
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Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti

29.07.2022 10:16

Arsenal, Milan, Borussia Dortmund gibi dev kulüplerde görev yapan Alman kaleci Jens Lehmann'ın anlaşmazlık yaşadığı komşusunun garajına elektrikli testereyle saldırdığı öğrenildi.

Efsane Alman kaleci Jens Lehmann ile komşusu arasında büyük bir problem yaşandı. Bild'in haberine göre Lehmann komşusunun garajını tahrip etti.

ELEKTRİKLİ TESTEREYLE SALDIRDI

Jens Lehmann, komşusunun garajına elektrikli testereyle saldırdı.Lehmann'ın komşusu, Lehmann'ın tavan kirişlerini kırmaya çalıştığını ve güvenlik kamerasının kablolarını da sökmeyi denediğini öne sürdü.

GÖL MANZARASINI KAPATIYOR İDDİASI

Daha önce de tartışan efsane kaleci Lehmann ve komşusu arasında son olarak yaşanan bu olayın sebebinin, garajın Lehmann'ın evinin göl manzarasını kapatması olduğu düşünülüyor. Ayrıca Lehmann garajın kendi arazisinin üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Lehmann'ın güvenlik kameralarını sökemediği ve görüntülerin yetkililerle paylaşıldığı aktarıldı.

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Son Dakika Spor Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efsane kaleci Jens Lehmann'dan şoke eden hareket! Elektrikli testereyle komşusunun garajını tahrip etti - Son Dakika
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