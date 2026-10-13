Artı Değer Vanspor, deplasmanda Pendikspor'u 88'de penaltıyla 2-1 yendi

Artı Değer Vanspor, deplasmanda Pendikspor'u 88'de penaltıyla 2-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 yendi. Pendikspor 49'da Emrah Başsan'la öne geçti; Vanspor 60'ta Bardhi'nin golü ve 88'de Furkan Özhan'ın penaltı golüyle kazandı; 87'de Mesut Özdemir kırmızı kart gördü.
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Kurtuluş Aslan, Mehmet Eren Küçükkeçeci
Orfa Yapı Pendikspor: Utku Yuvakuran, Erdem Gökçe, Berkay Sülüngöz (Dk. 21 Thuram), Taha İnce, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Efehan Pekdemir (Dk. 68 Yekta Sönmez), Emrah Başsan (Dk. 83 Susak), Clarke-Harris (Dk. 68 Hrelja)
Artı Değer Vanspor FK: Alperen Uysal, Celal Hanalp, Sinan Osmanoğlu, Oulare, Faruk Can Genç, Mehmet Manış (Dk. 79 Furkan Özhan), Mehmet Özcan, Özkan Yiğiter (Dk. 58 Ozan Kökçü), Bardhi (Dk. 82 Khan), Yenne, Felicissimo (Dk. 59 İlkan Sever)
Goller: Dk. 49 Emrah Başsan (Orfa Yapı Pendikspor), Dk. 60 Bardhi, Dk. 88 Furkan Özhan (Penaltıdan) (Artı Değer Vanspor FK)
Kırmızı kart: Dk. 87 Mesut Özdemir (Orfa Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Sinan Osmanoğlu (Artı Değer Vanspor FK), Dk. 75 Hakan Yeşil (Orfa Yapı Pendikspor)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Artı Değer Vanspor FK, deplasmanda Orfa Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.
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