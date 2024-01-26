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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda Madalya Alan Sporcular Gösteri Sundu - Son Dakika
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda Madalya Alan Sporcular Gösteri Sundu

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası'nda derece alan sporcular, gösteri sundu. Muhammed Bozdağ, Furkan Akar ve Defne Çiğdem'in yer aldığı gösteri, Türkiye'nin buz pateni altyapısının güçlendiğini gösterdi. Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, son yıllarda yapılan 17 yeni buz pisti ile sporun geliştiğini belirtti ve milli sporcuların başarılarından bahsetti. Milli sporcular da etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduklarını ve 2026'da İtalya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak istediklerini ifade ettiler.

Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası\'nda Madalya Alan Sporcular Gösteri Sundu
26.01.2024 - 18:09,
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Artistik Buz Pateni Uluslararası Ephesus Kupası kapsamında olimpiyatlarda derece alan sporcular, gösteri sundu.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında, 2024 Gangwon Kış Gençlik Olimpiyatları'nda elde ettiği ikincilikle Türkiye'ye organizasyon tarihindeki ilk madalyasını kazandıran Muhammed Bozdağ, olimpik kısa kulvar sürat patencisi Furkan Akar ve milli sporculardan Defne Çiğdem, gösteri yaptı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda 17 yeni buz pisti ile spor altyapısını güçlendirdiğini belirterek, "Short Track branşında buz pisti Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez 1989 yılında rahmetli Turgut Özal tarafından açılmıştı. Ondan başka buz pisti yoktu. Hükümetimizin son 10-15 yılda yaptığı buz pisti sayısı 17 ve dolayısıyla bu pist olmadan spor yapılamıyor." dedi.

Kurtuluş, pistlerin daha yeni yapıldığını vurgulayarak, sporcuların bu 10-15 yılda olimpiyat ikincisi ve Avrupa üçüncüsü olduğunu, diğer ülkelerin ise bu sporu 100 yıldır yaptığını bildirdi.

Milli sporcular da etkinliğe katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 2026'da İtalya'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmak istediklerini bildirdiler.

Kaynak: AA
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Necip Fazıl Kısakürek, Gençlik, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

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