Sporculardan Adem Asil yer, atlama masası, halka ve barfiks, İbrahim Çolak halka, Sevgi Seda Kayışoğlu yer ve asimetrik paralel, Ferhat Arıcan paralel bar ve kulplu beygir, Sercan Demir paralel bar, Bilge Tarhan atlama masası, Onur Çelik kulplu beygir, Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel, Bengisu Yıldız da atlama masası finalinde Türkiye 'yi temsil ediyor.

Kaynak: AA

Mersin, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda final heyecanı (2) - Son Dakika

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