Artistik Cimnastik Dünya Kupasında finale kalanlar belli oldu - Son Dakika
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Artistik Cimnastik Dünya Kupasında finale kalanlar belli oldu

08.10.2022 19:12

- Artistik Cimnastik Dünya Kupasında finale kalanlar belli oldu Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finale kalanlar belli oldu.

- Artistik Cimnastik Dünya Kupasında finale kalanlar belli oldu

MERSİN - Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda finale kalanlar belli oldu.

Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, devam ediyor. Dün Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda başlayan yarışmalar, bugünde devam etti. Yarışlarda 24 ülkeden 94 sporcu mücadele ediyor. Dün ve bugün yapılan eleme yarışmaları sonucunda finale kalan isimler belli oldu. Sporcular şampiyonanın ilk gününde yer, paralel bar, kulplu beygir, asimetrik paralel ve atlama masasında finale kalmak için performans sergiledi. Ay-yıldızlı sporculardan Adem Asil yer aletinde 14,400 puanlık performansıyla finalde yarışmaya hak kazandı. Kulplu beygirde 14,050 puanla Ferhat Arıcan ve 13,400 puanla Onur Çelik adını finale yazdırdı. Paralel barda 15,150 puanla Ferhat Arıcan ve 14,200 puanla Sercan Demir de finalde mücadele etme hakkı elde etti. Atlama masasında 12,875 puanla Bilge Tarhan ve 12,575 puanla Bengisu Yıldız da finalde yarışacak sporcular arasında yer aldı. Asimetrik paralelde ise Sevgi Seda Kayışoğlu 12,800 puanla, Derin Tanrıyaşükür de 12,450 puanla Türkiye adına final hakkı yakalayan isimler oldu.

Bugün 5 alette Türk sporcular finale kaldı

Bugün yapılan eleme yarışlarında da denge, atlama masası, barjiş, yer, halka sporculara finale kalmak için mücadele etti. Milli Takımda atlama masasında 14,125 puan alan Adem Asil, takım adına günün ilk finalisti oldu. Halka da 2 sporcu büyük bir başarı elde etti. 15,200 puan toplayan Adem Asil ile 14,850 puan toplayan İbrahim Çolak finale adını yazdırdı. Yer yarışmaların da ise 12,650 puan alan Sevgi Seda Kayışoğlu, finalde mücadele etmeye hak kazandı. Barfiks aletinde de 13,800 puan toplayan Adem Asil, finale kalan son isim oldu.

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Kaynak: İHA

Adem Asil, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Dünya Kupasında finale kalanlar belli oldu - Son Dakika

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