Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa\'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı

Spor

Geçen yıl Avrupa'da yılın takımı seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ödülünü aldı.

Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ardından ödül töreni yapıldı.

Geçen yıl Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan, Dünya Şampiyonası'nda da 10. olarak ilk kez takım halinde olimpiyata katılma hakkı elde eden milli takım, oyların yüzde 59'unu alarak 2023'ün en iyi takımı seçilmişti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı ve Avrupa Cimnastik Federasyonu Başkanı Ferit Gayıbov tarafından milli takıma birincilik ödülü verildi.