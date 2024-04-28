Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa\'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, yılın takımı seçilerek ödülünü aldı. Milli takım, oyların yüzde 59'unu alarak 2023'ün en iyi takımı seçildi. Ödül töreninde Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı ve Avrupa Cimnastik Federasyonu Başkanı Ferit Gayıbov tarafından birincilik ödülü verildi.

28.04.2024 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Geçen yıl Avrupa'da yılın takımı seçilen Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı ödülünü aldı.

Rimini kentindeki fuar alanında düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nın ardından ödül töreni yapıldı.

Geçen yıl Antalya'daki Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan, Dünya Şampiyonası'nda da 10. olarak ilk kez takım halinde olimpiyata katılma hakkı elde eden milli takım, oyların yüzde 59'unu alarak 2023'ün en iyi takımı seçilmişti.

Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı ve Avrupa Cimnastik Federasyonu Başkanı Ferit Gayıbov tarafından milli takıma birincilik ödülü verildi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:23:51. #1.13#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Avrupa'da Yılın Takımı Ödülünü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement