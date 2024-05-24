Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Paris 2024\'te madalya hedefine kilitlendi

Olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alarak tarihi başarı elde eden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi. Milli cimnastikçiler, Bolu'da gerçekleştirdikleri kampın ardından İzmir kampına geçecek ve olimpiyat kadrosu belirlenecek. Sporcular, olimpiyatlarda takım halinde madalya almayı hedefliyor ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyor.

24.05.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alarak tarihi başarı elde eden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi.

Milli cimnastikçiler, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Paris 2024 Olimpiyatları'na hazırlık kapsamında Bolu'da kamp yaptı.

Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren Ferhat Arıcan, Adem Asil, Ahmet Önder, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer ve Kerem Şener, Bolu kampını tamamladı.

Olimpiyatlarda takım halinde madalya alarak bir ilke daha imza atmak isteyen milli sporcular, çalışmalarını İzmir kampının ardından yurt dışında sürdürecek.

Antalya'da 21-23 Haziran'da düzenlenecek Artistik Cimnastik Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası'nın ardından olimpiyat kadrosunda yer alacak 5 sporcu belirlenecek.

Adem Asil: "Olimpiyatlarda ülkeyi takım olarak temsil etmek çok güzel bir duygu"

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli cimnastikçi Adem Asil, AA muhabirine, olimpiyatlara yoğun tempoda hazırlandıklarını, antrenmanlarda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

İkinci kez katılacağı olimpiyatların her sporcu gibi kendisinin de en büyük hayali olduğunu belirten 25 yaşındaki sporcu, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim orada madalya almak. Tokyo Olimpiyatları'na da gittim, orada çok az farkla madalyayı kaçırdım. Bu sefer farklı olacağına inanıyorum. Tamamen farklı bir Adem Asil olarak Paris'e gideceğim. Tokyo'da yaptığım hatayı tekrarlamamak için elimden gelen her şeyi yapıyorum."

Adem Asil, ilk kez takım halinde Paris 2024 Olimpiyatları'na kota alarak tarihi başarı elde ettiklerini dile getirerek, "Olimpiyatlarda ülkeyi takım olarak temsil etmek çok güzel bir duygu. Orada takım finalini yapmak istiyoruz, bireysel hedeflerimiz de var." diye konuştu.

Mehmet Ayberk Koşak: "Çok mutlu ve gururluyuz"

Milli cimnastikçi Mehmet Ayberk Koşak, olimpiyatlara takım halinde katılmanın Türkiye'nin bir "cimnastik ülkesi" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'nin daha önce bireyselde olimpiyat madalyası kazandığını hatırlatan 23 yaşındaki sporcu, "Bunlar çok önemli adımlar. Takım olarak katılma başarısı göstermek de bizim için en önemli adımlardan biri. Çok mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Mehmet Ayberk Koşak, takım olarak olimpiyatlardan madalyayla dönmek istediklerini, bunun için çok çalıştıklarını ve her şeyin planlandığı gibi gittiğini söyledi.

19 yaşındaki Mert Efe Kılıçer ise 2 yıl önce büyükler kategorisinde yarışmaya başladığını belirterek, Türk cimnastik tarihinde olimpiyatlara ilk kez takım halinde kota alınmasından duyduğu mennuniyeti dile getirdi.

Mert Efe, yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatarak, "Genç bir sporcuyum. Önümde daha çok uzun yollar var. Abilerimin arkasından onların tecrübelerini dinleyerek inşallah olimpiyat takımına da girmek istiyorum. Sonraki yarışmalarda da bu başarıyı taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki Kerem Şener de amacının olimpiyat kadrosunda yer almak olduğunu, milli takımın olimpiyatlarda çok güzel işler başaracağına inandığını aktardı.

Kaynak: AA

Milli Cimnastikçi, İzmir, Paris, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye Ayhan Bora Kaplan davasında 2 sanığa tahliye
11:37 Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar Aracına bindiği taksiciyi öldüren zanlı hakkında ilk duruşmada karar
11:09 Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş Okul müdüründen 4 buçuk milyon liralık ek ders vurgunu! Parasını çaldığı öğretmenlerden bir de istekte bulunmuş
10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
12:28 Kızılcık Şerbeti’nin makyözü, Müjde Uzman’ı tiye aldı Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak Kızılcık Şerbeti'nin makyözü, Müjde Uzman'ı tiye aldı! Yapımcı hemen devreye girdi: Gereği yapılacak
12:22 Seçil Erzan’ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı Seçil Erzan'ı taşıyan araç adliye yolunda kaza yaptı
11:57 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi 3 Fenerbahçeli, olaylı derbi hakkındaki soruşturmada ifade vermek için adliyeye geldi
11:51 Pucca’nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum Pucca'nın ev sahibi fotoğrafları paylaşıp ateş püskürdü: Ben kurtuldum, yeni ev sahibine üzülüyorum
11:44 Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri Beşiktaş, Avrupa Ligi biletini kaptı! İşte play-off turundaki muhtemel rakipleri
11:21 Bunu sadece 3 kişi yapabildi Serdar Topraktepe’den tarihi başarı Bunu sadece 3 kişi yapabildi! Serdar Topraktepe'den tarihi başarı
11:09 Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler Uyuşturucu davası adliyeyi savaş alanına çevirdi! Savcının talebini duyunca birbirlerine girdiler
10:33 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 13:08:37. #1.11#
SON DAKİKA: Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Paris 2024'te madalya hedefine kilitlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement