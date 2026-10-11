Artun Akçakın\'ın üç golüyle Erciyes 38 FSK, evinde Adanaspor\'u 6-1 mağlup etti

Artun Akçakın'ın üç golüyle Erciyes 38 FSK, evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 3. Grup 6. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 FSK, evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti. Erciyes 38 FSK'nın gollerini Artun Akçakın (3), Çağrı Yağız Yasak, Fatih Yiğit Şanlıtürk ve İlkay İşler kaydederken Adanaspor'un golünü Deniz Devrim Özcan attı.
TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, ligin 6. hafta karşılaşmasına evinde Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha
Hakemler: Metehan Erkin, Denizcan Şahin, Kazım Demir
Erciyes 38 FSK: Mertcan Dağlı, Utkan Gökçen, Güney Gençel, Çağrı Yağız Yasak (İlkay İşler dk. 65), Osman Şahin, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Ali Kılıç dk. 65), Hüseyincan Kırıkçı, Mehmet Eksik (Ensar Bilir dk. 46), Halil Duman, Artun Akçakın (Berkay Ekici dk. 65), Mikail Koçak (Mehmet Tosun dk. 46)
Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Mustafa Talha Öz, Muhammed Tap (Çağan Gediktaş dk. 54), Deniz Devrim Özcan (Serdar Yakıcı dk. 55), Görkem Gökçe, Miraç Akay, Ömer Faruk Gökalp (Mesut İncekara dk. 69), Deniz Eşer (Kürşat Duran Şaş dk. 69), Cebeli Baturhan Ünal (Ulaş Uzun dk. 38), Türker Kaplan, Mücahit Beliren
Goller: Çağrı Yağız Yasak (dk. 12), Fatih Yiğit Şanlıtürk (dk. 20), Artun Akçakın (dk. 32, dk.45+1, dk. 60), İlkay İşler (dk. 87) (Erciyes 38 FSK), Deniz Devrim Özcan (dk. 69) (Adanaspor)
Sarı kartlar: Mikail Koçak, Utkan Gökçen (Erciyes 38 FSK), Cebeli Baturhan Ünal (Adanaspor)
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