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Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Arturo Vidal'a görkemli karşılaşma yaptı - Son Dakika
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Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Arturo Vidal'a görkemli karşılaşma yaptı

Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Arturo Vidal\'a görkemli karşılaşma yaptı

Şilili futbolcu Arturo Vidal, 17 yıl sonra Colo-Colo takımına transfer oldu. Vidal, helikopterle stada giriş yaparak ata bindi ve kılıç kuşandı. Karşılaşma töreninde taraftarları selamlayan Vidal, heyecanını ve sevgisini hissettiğini söyledi. Kariyerinde 686 maçta görev alan Vidal, 111 gol atarken 83 asist yaptı ve birçok şampiyonluk yaşadı.

02.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:20
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Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Şilili futbolcu Arturo Vidal'ya görkemli karşılaşma yaptı. Stada helikopter ile gelen Vidal ata bindi, kılıç kuşandı.

Kariyeri boyunca Bundesliga, Serie A ve La Liga'da forma giyen deneyimli futbolcu Arturo Vidal, futbola başladığı Colo-Colo kulübüne transfer oldu. Şili ekibi, Brezilya temsilcisi Athletico Paranaense'den ayrılmasının ardından 17 yıl sonra altyapısından yetiştiği takıma dönen Vidal için görkemli bir karşılama hazırladı.

Vidal Monumental David Arellano Stadyumu'na düzenlenen törene helikopter geldi ve sahaya iniş yaptı. Tecrübeli futbolcu, karşılaşma töreninde ata binerek ve kılıç kuşanarak taraftarları selamladı.

Böyle bir karşılamanın kendisi için de sürpriz olduğunu dile getiren Arturo Vidal, stadyumun tamamen dolu olması sebebiyle heyecanlı olduğunu ve taraftarların sevgisini hissettiğini söyledi. Kendisinin de halktan geldiğini vurgulayan Vidal, Colo Colo taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu da ifade etti.

686 maçta 111 gol, 83 asist

Şili Ligi, Bundesliga, Serie A, LaLiga ve Brezilya Serie A'da futbol oynayan Arturo Vidal, kariyeri boyunca toplam 686 karşılaşmada görev aldı. Söz konusu müsabakalarda 111 gol atan 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, 83 de asist yaptı. Vidal'in kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga ve 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor. Şili Milli Takımı'yla da 142 mücadeleye çıkan Vidal, burada da 34 gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Colo-Colo, 17 yıl sonra takıma dönen Arturo Vidal'a görkemli karşılaşma yaptı - Son Dakika
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