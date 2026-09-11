Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sona erdi - Son Dakika
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Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sona erdi

Artvin\'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sona erdi
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Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası tamamlandı. 20 ülkeden 140 sporcunun mindere çıktığı turnuvada genel klasmanda Azerbaycan birinci, Gürcistan ikinci olurken Türkiye ve İran üçüncülüğü paylaştı.

Artvin Kültür, Sanat ve Spor Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Mehmet Sosanoğlu Serbest Güreş Turnuvası sona erdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Artvin Spor Kulübünün işbirliğinde Artvin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 2 gün süren turnuvada, 20 ülkeden 140 sporcu mindere çıktı.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri verildi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgün, yaptığı konuşmada, uluslararası güreş turnuvasının gelecek yıl daha kapsamlı yapılacağını söyledi.

Artvin'in turnuvaya ev sahipliği yapmasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Akgün, "Artvin özellikle güreş ili. Üst seviyede çok güreş çıkıyor ve daha önce ben de orada çok güreştim. O yüzden Artvin'i biz çok önemsiyoruz. İnşallah buradaki antrenman şartlarını, salonların şartlarını biraz daha iyileştirdiğimizde ben buradan daha nice şampiyonlar çıkacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Turnuvanın oldukça başarılı geçtiğini vurgulayan Akgün, "20 ülkeden katılım sağlandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelen takımlara da çok teşekkür ediyorum. Buraya Artvin'e kadar geldiler. Ulaşım zor olmasına rağmen geldiler, tercih ettiler. Seneye bunu daha da büyüteceğiz. Bizde federasyon olarak katkı sunacağız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara da güzel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gelecek yıl yapılacak turnuvanın hazırlıklarına bugünden başlayacaklarına ve bu turnuvanın daha kapsamalı yapılacağını kaydeden Kara, katılımcılara teşekkür etti.

Turnuvada genel klasmanda Azerbaycan birinci, Gürcistan ikinci olurken Türkiye ve İran üçüncülüğü paylaştı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Gürcistan, Etkinlik, Türkiye, Artvin, Kültür, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin'de 20 ülkeden 140 sporcunun katıldığı güreş turnuvası sona erdi - Son Dakika
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