Çinli kadın turist yaylada güreş tuttu - Son Dakika
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Çinli kadın turist yaylada güreş tuttu

22.08.2022 11:35

Artvin'de düzenlenen yayla şenliklerine katılan Çinli kadın turist, güreş yapan sporcuları görünce denemek istedi.

Artvin'de düzenlenen yayla şenliklerine katılan Çinli kadın turist, güreş yapan sporcuları görünce denemek istedi. Güreş komitesinin izniyle kilosunda rakibiyle karşılaşan Çinli kadın turist tuş olmaktan kurtulamadı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen 21. Söğütdüzü Yayla Şenliklerine renkli görüntülere sahne oldu. Şenliklere izleyici olarak Çin'de katılan kadın turist Sisi Zhang, güreş yapan sporcuları görünce güreş sporunu denemek istedi.

Güreş komitesinin izniyle 65 kiloda Egemen Lenent'le karşılaştı, Çinli turist rakibiyle kıyasıya mücadele etse de tuş olmaktan kurtulamadı. Kendisinin sporla ilgilendiğini söyleyen Sisi Zhang, "Güreş yapanları görünce denemek istedim. İlginç bir tecrübeydi çok eğlendim. Artvin'i çok beğendim. Dağlarda gezmek çok güzel. Buralarda dağlarda yaylalar ve şenlikler var merak ediyordum görmüş oldum" diye konuştu. - ARTVİN

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Çinli kadın turist Artvin'deki yayla şenliklerinde güreşti Çinli kadın turist Artvin'deki yayla şenliklerinde güreşti Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam' Video: Çin'in Huangshan Dağı'ndaki Dik Yamaçlarda Çöpleri Toplayan 'Örümcek Adam'
Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Artvin, turist, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çinli kadın turist yaylada güreş tuttu - Son Dakika

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