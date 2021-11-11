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Asbaşkan Çamlı ile teknik direktör Karaman, Kayserispor'daki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika

Asbaşkan Çamlı ile teknik direktör Karaman, Kayserispor'daki gelişmeleri değerlendirdi

11.11.2021 15:25
Asbaşkan Çamlı ile teknik direktör Karaman, Kayserispor'daki gelişmeleri değerlendirdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Ali Naibi'nin ayrılmasını kendisinin istediğini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un asbaşkanı Ali Çamlı, kulüpte sportif direktör olarak görev yapan Ali Naibi'nin ayrılmasını kendisinin istediğini söyledi.

Çamlı, teknik direktör Hikmet Karaman ile kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Naibi ile aralarında yönetim anlamında farklılıklar olduğunu ve bu yüzden karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını belirtti.

Bu ayrılığın ardından basında ve sosyal medyada farklı yorumlar yapıldığını aktaran Çamlı, "Ayrılığın başka bir nedeni yok. Mesela ben ondan sportif direktör olarak 7/24 kulüpte durmasını istedim. O da kulüpte olmadan yönetmek istediğini söyledi. Bu tür çalışma mantığı farklılarından dolayı yollarımızı ayırdık." dedi.

Çamlı, Naibi'nin kulüpten ayrılırken herhangi bir talepte bulunmadığını, kulübün ise Naibi'nin çalıştığı dönemdeki alacaklarını ödediğini kaydetti.

Naibi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileyen Çamlı, "Ali Naibi ile yolları ben ayırdım. Bu konuya ne hoca ne de Berna Başkan müdahil oldu." ifadelerini kullandı.

Maddi sıkıntılar

Kulübün maddi sıkıntılarının olduğunu ve Berna Gözbaşı'nın yüklü miktarda maddi destekte bulunduğunu vurgulayan Çamlı, şöyle konuştu:

"Bizim bunun dışında herhangi bir problemimiz yok. Taşlar yerine oturmaya başladı. Her şey sportif başarıya endeksli. Bu takım sportif manada başarılı olursa maddi sorunların çözüleceğine de inanıyorum. Devre arasına kadar 1 lira harcama yapacak durumumuz yok. Bu durumu hocamız geldiğinde onunla da paylaştık, o da bizi anlayışla karşıladı. Hocamızın elindeki kadro ile bizi devre arasına kadar en iyi yere götüreceğinden eminiz. Devre arasına kadar 7 maçımız var. İnşallah 7 maçı başarılı bir şekilde bitirirsek devre arasında transfer işine bakacağız."

Fernandes'in durumu

Ali Çamlı, Manuel Fernandes'in kadro dışı kaldığı yönündeki haberlerle ilgili ise şunları söyledi:

"Fernandes çok lüks, çok üst düzey, kendisini Kayserispor'un ve takım arkadaşlarının üzerinde gören bir karakter. Hocamız ilk geldiğinde oyuncuyu kazanmak istedi. Biz de bu amaçla kendisine özel ilgi gösterdik. Fernandes, bu sezon 380 dakika forma giydi. 4 maç üst üste forma şansı verildi. Daha sonra Gençlerbirliği ile yapılan hazırlık maçında oyundan alınınca ağza alınmayacak küfürler etti. Hocanın ne yapmasını beklersiniz? Hikmet hoca buna rağmen kadro dışı bırakmadı. Sadece 18 kişilik kadroya alamayacağı oyuncularla antrenman yapmasını istedi. Antrenmanda Emrah'la girdiği bir pozisyon sonrasında küfürler havada uçuştu. Biz bu adama halen tahammül mü edelim?"

Hikmet Karaman: "Fernandes'i kazanmak için ona forma şansı verdim"

Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise teknik ekibin Kayserispor forması giyen her oyuncudan faydalanması gerektiğini belirtti.

Bu amaçla Fernandes'e forma şansı verdiğini aktaran Karaman, şöyle konuştu:

"Her oyuncu Kayserispor'un bir değeridir. Ben gelmeden bu takımın oyuncusu olan Fernandes'in lisansı yoktu. Bu lisansın çıkmasını ben istedim. Ben bu oyuncuyu kazanmak istedim ancak olmadı. Fernandes'in kendine has özelliği var. Sahaya çıkıyor, tek başına bir yerde duruyor. Toplantıya çağırıyoruz, 5 metre geride duruyor. Maç bitiyor, taraftar takımı çağırıyor, bu gitmiyor. Bütün bunlara rağmen ben oynatıp kazanma yoluna gittim. Hem benim hem de kulübün kırmızı çizgisi var."

Karaman, Kayserispor'un bu sezon inişli çıkışlı bir grafiği olduğunu ama sezonu iyi yerde tamamlayacaklarını söyledi.

İlk amaçlarının devre arasını küme düşme hattından uzakta bir yerde bitirmek olduğunu vurgulayan Karaman, "Bizim amacımız bu kulübü küme düşme potasından uzak yerlerde oynayacak bir hale getirmek. Takımlar bazen performans üstü oynarlar ama bunu 40 hafta boyunca yapamazlar. Galatasaray'ı yendik, Kasımpaşa'yı yendik, Başakşehir'i yendik. Bunun yansıması 'biz yukarılara oynayacağız' demektir. Hatalarımız, eksiklerimiz mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum"

Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı 11 maçta 15 puan aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben performansımı en iyi sergileyecek bir yaşta Kayserispor'a geldiğimi düşünüyorum. Ben de kendimi geliştiriyorum. Teknik adamlarla iletişim halindeyim. Fenerbahçe maçından önce Pereira'nın dediklerini söylesem manşet olur. Bize de dışarıdan pozitif yorumlar var. Bizi eleştirin ama bir bayrak altında toplanalım. Ben transferleri yapılmış bir takıma geldim. 11 maçta 15 puan almışız. Benim için başarı devre arası Kayserispor'un küme düşme hattından uzak bir yerde olması. Başarı Kayserispor'un tabeladaki sıralamasıyla ölçülür. Ben şampiyon olmadan kendimi başarılı bulmuyorum."

Hikmet Karaman, Kayserispor, Ali Çamlı, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Asbaşkan Çamlı ile teknik direktör Karaman, Kayserispor'daki gelişmeleri değerlendirdi - Son Dakika Spor


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