Asensio Beşiktaş Derbisinde Sakatlandı

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 24. dakikada oyundan çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk ederken Marco Asensio sakatlık yaşadı. Müsabakanın 21. dakikasında atağa çıkıldığı esnada orta yuvarlakta rakibinin müdahalesi sonrası Asensio yerde kalırken, Yasin Kol faul çaldı ve sahaya sağlık ekiplerini davet etti. İlk müdahalesi sahada yapılan Asensio, kenara gelirken daha sonra maça devam etti. 30 yaşındaki oyuncu, devam edemeyeceğini kenar yönetimine işaret ederek 24. dakikada yerini Fred'e bıraktı. - İSTANBUL